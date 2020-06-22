Еще один пациент умер от коронавируса в Иркутской области
Каждый день потери, последние несколько дней статистика заболеваемости коронавируса не обходится без упоминания новых смертей. Так и сегодня 22 июня, региональные власти сообщили о смерти еще одного пациента от коронавируса и трех человек с диагнозом COVID-19 от других тяжелых болезней.
Общее число смертей таково: 28 пациентов скончались от коронавируса, причиной ухода из жизни еще 38 человек стали другие тяжелые заболевания.
«В больницах региона сейчас 3638 пациентов, 49 из них находятся в тяжелом состоянии», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В этом числе 1426 вахтовиков и 180 заболевших из обсерваторов».
К счастью, выздороветь в регионе смогли уже более двух тысяч человек. Только за минувшие сутки из больниц выписали 116 выздоровевших. Общее число избавившихся от инфекции в Приангарье - 2116.
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ИСТОЧНИК KP.RU