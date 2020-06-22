2020-06-22T04:49:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще один пациент умер от коронавируса в Иркутской области

Также утром 22 июня региональные власти сообщили о смерти трех пациентов с COVID-19 от других тяжелых болезней
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Еще один пациент умер от коронавируса в Иркутской областиЕще один пациент умер от коронавируса в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Каждый день потери, последние несколько дней статистика заболеваемости коронавируса не обходится без упоминания новых смертей. Так и сегодня 22 июня, региональные власти сообщили о смерти еще одного пациента от коронавируса и трех человек с диагнозом COVID-19 от других тяжелых болезней.

Общее число смертей таково: 28 пациентов скончались от коронавируса, причиной ухода из жизни еще 38 человек стали другие тяжелые заболевания.

«В больницах региона сейчас 3638 пациентов, 49 из них находятся в тяжелом состоянии», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В этом числе 1426 вахтовиков и 180 заболевших из обсерваторов».

К счастью, выздороветь в регионе смогли уже более двух тысяч человек. Только за минувшие сутки из больниц выписали 116 выздоровевших. Общее число избавившихся от инфекции в Приангарье - 2116.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лес горит в трех районах Иркутской области 22 июня
Виновнику смертельного ДТП ужесточили наказание в Иркутске
Гостиницы и санатории в Тункинской долине откроются 2 июля
Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 22 июня возросло до 5820
Еще один пациент умер от коронавируса в Иркутской области
198 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области
Роспотребнадзор не рекомендует сибирякам купаться в Еловском пруду
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 28 июня
Четыре лесных пожара потушили в Иркутской области
Бензовоз с топливом перевернулся в Шелеховском районе
13-летний школьник утонул на Теплых озерах в Ангаре
2000 пациентов выздоровели от коронавируса в Иркутской области
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области 21 июня увеличилось до 5622
62 пациента с коронавирусом умерли в Иркутской области
Еще 194 человека заболели коронавирусом в Иркутской области
Жители Иркутской области смогут наблюдать солнечное затмение 21 июня
Байкер пострадал при столкновении мотоцикла и иномарки в центре Иркутска
Лауреатом Всероссийского конкурса врачей стал доктор из Иркутска
Иркутянин украл золото на 1 миллион рублей на прииске в Якутии