Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 22 июня возросло до 5820

22 Июнь 2020 2020-06-22T04:54:24+03:00

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Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 22 июня увеличилось на 198. Именно у стольких заболевших подтвердился диагноз COVID-19 за минувшие сутки.

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией на территории Приангарья перевалило уже близко к шести тысячам - 5820 случаев. Из этого числа выздоровели только 2116 человек, за сутки из больниц выписали 116 выздоровевших.

«Продолжают лечение 3638 пациентов с коронавирусом», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «49 человек переносят болезнь в тяжелой форме».

Утром 22 июня власти Приангарья также сообщили о новых смертях: один пациент умер от коронавируса, еще трое с диагнозом COVID-19 скончались от других тяжелых болезней. Общее число смертей - 66: 28 от коронавируса и еще 38 от иных болезней, не связанных с инфекцией.

Таково количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 22 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU