2020-06-22T05:54:33+03:00
Происшествия

Виновнику смертельного ДТП ужесточили наказание в Иркутске

В ДТП на улице Алешина в Ангарске погибла пассажирка перевернувшегося автомобиля и пешеходы, идущие по тротуару [видео]
Мария КНЯЗЕВА
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Виновнику смертельного ДТП ужесточили наказание в ИркутскеВиновнику смертельного ДТП ужесточили наказание в ИркутскеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Разогнался для обгона и не справился с управлением. Машина опрокинулась, вылетела на тротуар. На месте погибла пассажирка «Субару Легаси», позже в больнице скончались и двое пешеходов.

Это ДТП произошло на улице Алешина в Ангарске в сентябре прошлого года. В Ангарском городском суде виновника ДТП лишили прав управления автомобилями на три года и приговорили к пяти годам в колонии-поселении. Однако, родственников погибших, такое решение судьи не устроило, и они обратились в инстанцию выше – в Иркутский областной суд.

«Рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, Иркутский областной суд изменил приговор Ангарского городского суда, определив местом отбывания наказания колонию общего режима, а не колонию-поселения», - сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.

Осужденный был взят под стражу в зале в суда.

Видео ДТП в Ангарске, в котором погибли три человека.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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