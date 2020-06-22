Виновнику смертельного ДТП ужесточили наказание в Иркутске

22 Июнь 2020 2020-06-22T05:54:33+03:00

В ДТП на улице Алешина в Ангарске погибла пассажирка перевернувшегося автомобиля и пешеходы, идущие по тротуару [видео]

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Разогнался для обгона и не справился с управлением. Машина опрокинулась, вылетела на тротуар. На месте погибла пассажирка «Субару Легаси», позже в больнице скончались и двое пешеходов.

Это ДТП произошло на улице Алешина в Ангарске в сентябре прошлого года. В Ангарском городском суде виновника ДТП лишили прав управления автомобилями на три года и приговорили к пяти годам в колонии-поселении. Однако, родственников погибших, такое решение судьи не устроило, и они обратились в инстанцию выше – в Иркутский областной суд.

«Рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, Иркутский областной суд изменил приговор Ангарского городского суда, определив местом отбывания наказания колонию общего режима, а не колонию-поселения», - сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.

Осужденный был взят под стражу в зале в суда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/734529" frameborder="0"></iframe> Видео ДТП в Ангарске, в котором погибли три человека.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU