2020-06-22T06:15:17+03:00
Общество

Лес горит в трех районах Иркутской области 22 июня

В локализованном состоянии остается пожар в «Заповедном Прибайкалье»
Мария КНЯЗЕВА
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Лес горит в трех районах Иркутской области 22 июняЛес горит в трех районах Иркутской области 22 июняФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области особый противопожарный режим продлен до 1 июля. Борьба с огнем в лесах региона не прекращается. За минувшие сутки в Приангарье удалось потушить пожар на площади в один гектар в Казачинско-Ленском районе.

«Действующими на текущие сутки перешло четыре пожара в трех районах - по одному в Жигаловском и Чунском районах, два в Усть-Кутском», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Общая площадь этих возгораний – 17,6 гектаров».

Также в локализованном состоянии на утро 22 июня остается возгорание в «заповедном Прибайкалье». Там, в Ольхонском районе «взят в кольцо» огонь на площади в 11 гектаров.

По вине людей пожар разгорелся только в Чунском районе, причиной остальных пяти возгораний стали грозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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