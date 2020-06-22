Депутаты Заксобрания Иркутской области приняли участие в акции «Свеча памяти»

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:50:17+03:00

79 лет назад в этот день началась Великая Отечественная война

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Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области вместе со своими семьями приняли участие в акции «Свеча памяти», которая прошла у мемориала «Вечный огонь славы» в Иркутске. К акции также присоединились депутат Государственной Думы Сергей Сокол, депутаты городской думы, представители общественных и религиозных организаций, жители города.

Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны парламентарии пришли вместе со своими семьями. Ежегодно в рамках акции «Свеча памяти» накануне Дня памяти и скорби люди по всей России зажигают свечи, чтобы отдать дань уважения всем жертвам войны, отдавшим свои жизни ради мира.

Напомним, День памяти и скорби, 22 июня, является днем начала Великой Отечественной войны в 1941 году. В этот день вспоминают подвиг советского народа в борьбе с фашизмом. На административных зданиях приспускаются флаги, проводятся минуты молчания, возложение цветов к мемориалам Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU