Вахтовики выехали из Усть-Кута на месторождения

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:35:36+03:00

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Вахтовики Усть-Кута выздоравливают. Это очевидно и по статистике, которую ежедневно приводит оперштаб. Так, количество заболевших уже давно стремительно не увеличивается, как это было в самом начале вспышки коронавируса. Наоборот, за счет этой территории прирастает количество выздоровевших в регионе. Из больниц выписалось уже 516 человек из 819 заразившихся, это 57, 5%. Более подробно о ситуации рассказывают в самом Усть-Кутском районе.

"Освобождены от вахтовиков еще два обсерватора - в хостеле и детском лагере Рассвет. Из 1158 человек, которые были помещены в обсерваторы во время вспышки, 177 продолжают там оставаться. Более четырех тысяч вахтовиков покинули Усть-Кутский район, выехав на месторождения или по месту жительства", - рассказала мэр Усть-Кутского района Тамара Климина.

Что касается тех 378 заболевших, что продолжают получать лечение, то 80 из них - местные жители, в том числе 8 детей. В больницах находятся 97 человек в самом Усть-Куте и 75 - в ковидном госпитале Братска. От COVID 19 умерли два вахтовика и местная жительница с тяжелыми хроническими заболеваниями. Еще 177 человек сейчас в обсерваторах, у них легкое течение болезни.

Проблема в другом. Очаги заболевания начали появляться уже в самом городе и распространяться, как во всех других городах региона, контактным путем. Так был обнаружен очаг коронавирусной инфекции в усть-кутском отделении Пенсионного фонда России, у 37 человек взяты анализы на ковид.

Чтобы снизить вероятность заражений, антисептиком обрабатывают улицы, остановки и весь городской общественный транспорт. К сожалению, горожане стали все чаще отказываться от масок. Чтобы этого не происходило, в городе организуют массовые проверки соблюдения правил.

ИСТОЧНИК KP.RU