Стало известно, когда откроются турбазы и веранды кафе в Иркутской области
На заседании оперштаба 22 июня решили, когда, наконец, в Иркутской области откроются турбазы и общепит.
- Работу турбаз и летних веранд планируется возобновить 3 июля, - сообщил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев. - При этом требования эпидемиологической безопасности в местах размещения должны соблюдаться неукоснительно.
Так, в гостиницах рекомендуется принимать семьи, а питание доставлять им прямо в номера. Ну а летние террасы кафе должны расставить столы так, чтобы между посетителями соблюдалась социальная дистанция. Обязательна и тщательная обработка заведений общепита. В ответе за безопасность отдыхающих - сами владельцы бизнеса.
Ну а в населенных пунктах продолжат дезинфекцировать общественные пространства и транспорт, а также контролировать, как соблюдают требования Роспотребнадзора.
Напомним, режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 28 июня включительно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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