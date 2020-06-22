2020-06-22T09:45:46+03:00
Общество

Выплаты медикам за работу с коронавирусом в Иркутской области продлят

Стимулирующие из областного бюджета им будут платить наряду с федеральной поддержкой в июле и августе
Любовь АРБАТСКАЯ
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Выплаты медикам за работу с коронавирусом в Иркутской области продлят на два месяцаВыплаты медикам за работу с коронавирусом в Иркутской области продлят на два месяцаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области на два месяца продлят стимулирующие выплаты врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба. Таким образом, в июле и августе медики будут получать стимулирующие из областной казны наряду с федеральными выплатами.

- Выплаты будут учтены при начислении отпускных, независимо от того, когда сотрудник пойдет в отпуск, - отметил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, режим самоизоляции в Приангарье продлили еще на неделю, до 28 июня включительно. Однако уже с 3 июля будут открываться турбазы, летние террасы кафе и ресторанов. Конечно, с соблюдением мер безопасности. Нужно соблюдать социальную дистанцию, в учреждениях обеспечивать дезинфекцию.

Тем временем, число заражений коронавирусом в регионе на 22 июня возросло до 5820.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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