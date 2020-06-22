Выплаты медикам за работу с коронавирусом в Иркутской области продлят
В Иркутской области на два месяца продлят стимулирующие выплаты врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба. Таким образом, в июле и августе медики будут получать стимулирующие из областной казны наряду с федеральными выплатами.
- Выплаты будут учтены при начислении отпускных, независимо от того, когда сотрудник пойдет в отпуск, - отметил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
Напомним, режим самоизоляции в Приангарье продлили еще на неделю, до 28 июня включительно. Однако уже с 3 июля будут открываться турбазы, летние террасы кафе и ресторанов. Конечно, с соблюдением мер безопасности. Нужно соблюдать социальную дистанцию, в учреждениях обеспечивать дезинфекцию.
Тем временем, число заражений коронавирусом в регионе на 22 июня возросло до 5820.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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