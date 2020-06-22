Жителей Иркутской области бесплатно протестируют на антитела к COVID-19

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:20:15+03:00

Анализы возьмут у 2700 человек, чтобы оценить иммунитет населения к вирусу

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Иркутская область - в списке 22 российских регионов, где бесплатно протестируют местных жителей на антитела к СОVID-19. Правда, не всех подряд, а выборочно. Анализы запланировано взять у 2700 человек из семи возрастных групп, с разных районов Приангарья.

- Цель этого исследования - оценить популяционный иммунитет населения к коронавирусу, - доложил глава регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Савиных.

То есть можно будет понять, сколько людей уже сталкивались с коронавирусом. Исследование будет проводить Иркутский научно-исследовательский противочумный институт. Сейчас ведется подготовка, ну а само тестирование запланировали на первую декаду июля.

"Комсомолка" уже рассказывала, что желающим сделать тест на антитела нужно заполнить анкету.

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ИСТОЧНИК KP.RU