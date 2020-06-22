2020-06-22T11:01:42+03:00
Происшествия

Убийство 16-летней давности раскрыто в Иркутской области

Преступник все эти годы скрывался в Красноярском крае
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Убийство 16-летней давности раскрыто в Иркутской областиУбийство 16-летней давности раскрыто в Иркутской области
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Спустя 16 лет в Иркутской области раскрыто убийство жителя Катангского района, который считался пропавшим без вести с конца мая 2004 года.

Оказалось, тогда мужчину убил его же знакомый. Все произошло, как это обычно бывает, во время ссоры. Один из приятелей несколько раз ударил оппонента в спину. Когда тот упал лицом в лужу, мужчина наступил ногой на его голову и удерживал, пока тот не перестал дышать. Затем преступник оттащил тело в гараж, закопал его там под полом, и спустя год скрылся в Красноярском крае.

Все 16 лет выйти на след убийцы не удавалось, пока дело не изучили сотрудники отдела по раскрытию преступлений прошлых лет. Сыщики обратили внимание на то, что в 2004 году, через некоторое время после пропажи мужчины, его знакомый охотник, ушел в тайгу, а затем и вовсе уехал из Иркутской области. Этого самого приятеля задержали в Красноярском крае. 57-летний мужчина сознался в убийстве и показал место, где спрятал труп. Выяснилось, что из 16 лет, около 10 лет мужчина отсидел в тюрьме за другие преступления.

- Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области. – Дожидаться суда он будет под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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