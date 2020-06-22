2020-06-22T11:00:20+03:00
Общество

В Иркутской области тушили пожары и обнаружили незаконные рубки

Информация передана в полицию
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Глава Приангарья Игорь Кобзев провел заседание оперативного штаба, где были обнародованы вопиющие факты нарушений в лесной сфере. Как сообщил врио первого заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Михаил Чуруксаев, при тушении лесных пожаров выявлено 6 незаконных рубок. Вся информация направлена в полицию. Возбуждено 6 уголовных дел по статье Уголовного кодекса о незаконных рубках лесных насаждений.

Плюс ко всему 14 уголовных дел возбуждено по статье "Уничтожение или повреждение лесных насаждений". Всего в полицию поступило 36 заявлений о поджогах в лесах. Представители следственно-оперативных групп выезжали на 340 пожаров.

С начала пожароопасного сезона в лесах Приангарья произошел 351 пожар на площади 30,9 га. По сравнению с тем же периодом 2019 года число возгораний снизилось на 29%, а их площадь - на 77.5%. Более 90% пожаров в регионе ликвидируют в первые сутки, а непосредственно в день обнаружения - 65.2%.

На сегодняшнее утро, 22 июня, в лесах региона зафиксировано 6 пожаров, в том числе один в Ольхонском районе, на особо охраняемой природной территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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