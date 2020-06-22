22 Июнь 2020 2020-06-22T13:09:18+03:00

Фура с продуктами перевернулась на трассе «Байкал» в Култуке. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Серьезная авария произошла днем, 22 июня на трассе Р258 «Байкал». На 96 километре, в районе поселка Култук водитель фуры, который перевозил продукты из Красноярска в Хабаровск, не справился с управлением и съехал в кювет, где грузовик несколько раз перевернулся и превратился в груду искореженного металла.

- Дальнобойщик не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По его словам, ДТП произошло из-за того, что у его грузовика перегрелись тормоза.

Все подробности аварии на месте выясняют инспекторы ГИБДД. Добавим, что движение по трассе не затруднено. Полицейские еще напоминают водителям о соблюдении скоростного режима как на трассах, так и на городских улицах.

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ИСТОЧНИК KP.RU