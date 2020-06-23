2020-06-23T04:21:59+03:00
Общество

Поджигателей заброшенных после наводнения домов задержали в Иркутской области

Два месяца в пустых домах вспыхивали пожары
Мария КНЯЗЕВА
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Поджигателей заброшенных после наводнения домов задержали в Иркутской областиПоджигателей заброшенных после наводнения домов задержали в Иркутской областиФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Пустые дома, оставленные своими хозяевами после наводнения, загорались в поселке Октябрьский в Чунском районе Иркутской области. Местные жители на протяжении этого времени жили в страхе, вдруг огонь перекинется на жилые дома.

«Всего за это время сгорело 13 строений, в которых до чрезвычайной ситуации в 2019 году проживали десятки людей», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Накануне удалось задержать двух местных жителей».

18-летний парень оказался причастным как минимум к пяти возгораниям. В полиции молодой человек сознался в поджогах, признался, что просто хулиганил. Кроме того, полицейские установили, что несколько дней назад в одном из домов устроил пожар и 13-летний подросток.

«По имеющимся сведениям, их действия не связаны друг с другом», - отмечают в ведомстве.

Проводится доследственная проверка, хулиганы поставлены на учет в полиции, также продолжается розыск остальных поджигателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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