Поджигателей заброшенных после наводнения домов задержали в Иркутской области
Пустые дома, оставленные своими хозяевами после наводнения, загорались в поселке Октябрьский в Чунском районе Иркутской области. Местные жители на протяжении этого времени жили в страхе, вдруг огонь перекинется на жилые дома.
«Всего за это время сгорело 13 строений, в которых до чрезвычайной ситуации в 2019 году проживали десятки людей», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Накануне удалось задержать двух местных жителей».
18-летний парень оказался причастным как минимум к пяти возгораниям. В полиции молодой человек сознался в поджогах, признался, что просто хулиганил. Кроме того, полицейские установили, что несколько дней назад в одном из домов устроил пожар и 13-летний подросток.
«По имеющимся сведениям, их действия не связаны друг с другом», - отмечают в ведомстве.
Проводится доследственная проверка, хулиганы поставлены на учет в полиции, также продолжается розыск остальных поджигателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU