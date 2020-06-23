Соблюдение правил перевозки детей проверят в Иркутске и районе

23 Июнь 2020 2020-06-23T04:44:24+03:00

В 2020 году в 17 ДТП пострадали 18 несовершеннолетних

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В Иркутске и Иркутском районе 23 и 25 июня пройдут проверки соблюдения правил перевозки детей. В течение двух дней сотрудники Госавтоинспекции будут проверять наличие детских удерживающих средств в салонах автомобилей, применение ремней безопасности.

«Только с начала года на территории Иркутска и Иркутского района было зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмы получили 18 несовершеннолетних пассажиров», - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска. – «При этом одним из главных факторов увеличения степени тяжести травмирования в ДТП является нарушение правил применения ремней и специальных детских удерживающих устройств».

Так, 14 июня на трассе «Сибирь» в ДТП пострадала девочка. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, машина опрокинулась. Ребенок из салона машины при ударе был выброшен. Девочке потребовалась госпитализация.

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