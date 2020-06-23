2020-06-23T05:52:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 183 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области

В больницах Приангарья 3656 человек с таким диагнозом
Мария КНЯЗЕВА
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Еще 183 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской областиЕще 183 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области количество случаев заражения уже перевалило отметку в шесть тысяч – диагноз COVID-19 на территории региона подтвержден уже 6003 раза . Только за прошедшие 24 часа коронавирус обнаружили еще у 183 человек.

«В больницах региона сейчас 3656 пациентов с диагнозом COVID-19, из них 53 в тяжелом состоянии», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Среди заболевших также 1426 вахтовиков и 180 из обсерваторов».

За сутки из больниц региона выписали 159 человек, всего выздоровели 2275 заболевших. К несчастью, утром 23 июня власти Приангарья сообщили о смерти 4 человек от коронавируса ( за сутки умер только один пациент, по трем умершим ранее пришло заключение экспертов, установивших точную причину смерти) и еще пяти с диагнозом COVID-19 от иных заболеваний.

Общее количество смертей людей с коронавирусом - 72: 32 умерли от COVID-19, причиной смерти еще 40 стали другие болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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