Еще 183 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области

23 Июнь 2020 2020-06-23T05:52:39+03:00

В больницах Приангарья 3656 человек с таким диагнозом

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области количество случаев заражения уже перевалило отметку в шесть тысяч – диагноз COVID-19 на территории региона подтвержден уже 6003 раза . Только за прошедшие 24 часа коронавирус обнаружили еще у 183 человек.

«В больницах региона сейчас 3656 пациентов с диагнозом COVID-19, из них 53 в тяжелом состоянии», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Среди заболевших также 1426 вахтовиков и 180 из обсерваторов».

За сутки из больниц региона выписали 159 человек, всего выздоровели 2275 заболевших. К несчастью, утром 23 июня власти Приангарья сообщили о смерти 4 человек от коронавируса ( за сутки умер только один пациент, по трем умершим ранее пришло заключение экспертов, установивших точную причину смерти) и еще пяти с диагнозом COVID-19 от иных заболеваний.

Общее количество смертей людей с коронавирусом - 72: 32 умерли от COVID-19, причиной смерти еще 40 стали другие болезни.

Читайте также:

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 июня: когда откроют турбазы и летние веранды кафе (подробности)

Викторина "Я - Конституция": выиграй отличные призы! 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU