Четыре пациента умерли от коронавируса в Иркутской области

23 Июнь 2020 2020-06-23T05:38:14+03:00

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Последние несколько дней статистика заболеваемости коронавируса не обходится без упоминания новых смертей. Во вторник, 23 июня, оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о смерти еще четырех пациентов от коронавируса и пяти человек с диагнозом COVID-19 от иных тяжелых болезней.

Региональные власти отмечают, что за сутки умер всего один человек от коронавируса - мужчина 58 лет из Черемховского района. По трем, умершим ранее, как предполагалось, от других болезней, пришло заключение экспертов: причина смерти – коронавирус.

Общее число смертей таково: 32 пациента скончались от коронавируса, еще 40 инфицированных скончались из-за других тяжелых болезней. Как стало известно, еще 53 человека в больницах региона тяжело переносят заболевание.

«Госпитализировано на сегодняшний день 3656 человек с коронавирусом», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье. – «За сутки диагноз подтвердился еще у 183 заболевших».

Общее число случаев заражения на территории региона с начала распространения инфекции уже более шести тысяч – 6003. Из этого числа выздоровели пока только 2275 человек, 159 из них были выписаны из медучреждений за последние сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU