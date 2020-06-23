2020-06-23T05:47:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 23 июня возросло до 6003

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 23 июня
Мария КНЯЗЕВА
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Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 23 июня возросло до 6003Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 23 июня возросло до 6003Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 23 июня увеличилось на 183. Именно у стольких заболевших подтвердился диагноз COVID-19 за минувшие сутки. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией на территории Приангарья перевалило уже отметку в шесть тысяч - 6003 случаев. Из этого числа выздоровели пока только 2275 сибиряков, за сутки из больниц выписали 159 человек.

«В медучреждениях региона продолжают лечение 3656 пациентов с коронавирусом», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «53 человека переносят болезнь в тяжелой форме».

Утром 23 июня региональные власти также сообщили о новых смертях: один пациент умер от коронавируса за сутки – мужчина 58 лет из Черемховского района. Еще по трем инфицированным умершим ранее, как предполагалось, от иных заболеваний, пришло заключение экспертов: причиной их смерти стал COVID-19.

Еще пятеро с инфекцией за сутки – иркутянки 1931 и 1965 годов рождения, 40-летний мужчина из Иркутска, 59-летний мужчина из Братска, мужчина 1951 года рождения из Иркутского района – скончались от других тяжелых заболеваний. Общее число смертей – 72: 32 от коронавируса, 40 от других болезней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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