2020-06-23T06:09:51+03:00
Происшествия

Двое иркутян совершили 7 преступлений за одну ночь

Они успели разбить стекло в автомобиле, поджечь другую машину, залезть в чужую квартиру [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Один из задержанных. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиОдин из задержанных. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Бурная ночь, за которую они успели совершить сразу 7 преступлений, выдалась у двух жителей Ленинского района Иркутска. Началось все с того, что жительница дома по улице Баумана, увидела, как во дворе двое сообщников разбили стекло автомобиля ВАЗ и похитили из салона ноутбук. Вскоре одного из преступников – 19-летнего парня задержали в Иркутске, а затем в Качугском районе поймали его 23-летнего подельника.

Сгоревшая Газель. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Сгоревшая Газель. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Спустя несколько часов, выяснилось, что криминальный дуэт причастен еще к 4 таким же преступлениям и одному поджогу машины. Все это они умудрились совершить в ту же ночь. Приятели также разбили стекло припаркованной Газели, но не найдя в салоне ценных вещей, решили поджечь авто, чтобы не оставлять следов. Полицейские выяснили, что перед поджогом они еще пытались угнать этот автомобиль. Но и это еще не все. В ту же ночь они через балкон залезли в квартиру на первом этаже. От шума проснулись хозяева и сообщникам пришлось ретироваться. С собой они успели прихватить походный инвентарь.

- Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража», «Грабеж», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - сообщилили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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