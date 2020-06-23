2020-06-23T06:52:15+03:00
Общество

Солнечное затмение, выходной 24 июня, компьютерные игры интересовали иркутян на неделе

Яндекс составил рейтинг запросов в Сети жителей Иркутской области с 15 по 22 июня
Мария КНЯЗЕВА
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Солнечное затмение, выходной 24 июня, компьютерные игры интересовали иркутян на неделеСолнечное затмение, выходной 24 июня, компьютерные игры интересовали иркутян на неделеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Погружение во тьму среди бела дня – солнечное затмение – всегда притягивало взгляды людей. Ну и что, что в этом году 21 июня оно было не полным, а кольцевым - Луна закрывала лишь краешек Солнца, такое все же не каждый день увидишь. Неудивительно, что поиски времени затмения у жителей Иркутской области были за минувшие 7 дней самыми популярными запросами в Интернете. Кстати, если вы все же пропустили сие явление, у «Комсомолки» для вас на этот случай есть фотографии – они здесь.

Вторым по популярности запросом был выходной 24 июня. Он волнует сибиряков вот уже три недели. Напомним, что в этом году 24 июня стал выходным днем, так как в этот день на Красной площади в Москве пройдет Парад Победы, который не получилось в этом году провести 9 мая из-за ситуации с коронавирусом. Дата выбрана не случайно: именно 24 июня в 1945 году в столице прошел первый Парад Победы.

Также жители Приангарья интересовались компьютерными играми, Днем медика, который в стране отмечали в минувшее воскресенье и продление режима самоизоляции, он, кстати, в регионе по последним данным будет до 28 июня. В числе интересов наших земляков также сам Парад Победы (отмененный в Иркутске из-за неблагоприятной обстановки в связи с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией), карта распространения коронавируса в Иркутской области (свежие данные здесь) и другое.

Уголок Профессора истории на радио “Комсомольская правда”: Как жил Иркутск в начале 19 века

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ИСТОЧНИК KP.RU

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