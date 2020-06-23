2020-06-23T08:13:03+03:00
Происшествия

СК расследует дело о гибели рабочего на стройке в Иркутске

Мужчина упал с балкона второго этажа и погиб
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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СК расследует дело о гибели рабочего на стройке в ИркутскеСК расследует дело о гибели рабочего на стройке в ИркутскеФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Гибель рабочего на иркутской стройке расследуют в СУ СК РФ по Иркутской области. Дело возбуждено по статье за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

"По версии следствия, 9 июня текущего года на стройплощадке жилого комплекса на улице Дальневосточная с балкона второго этажа строящегося сооружения упал рабочий. От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте происшествия", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

Следователи СК России считают, что трагедия могла произойти из-за нарушений требований охраны труда. Причем не только самим погибшим рабочим но и теми кто должен отвечать за строгое соблюдение правил безопасности при проведении работ. Сейчас идут следственные действия, задача которых подробно восстановить картину происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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