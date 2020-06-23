Снятие порчи стоило пенсионерке из Ангарска больше 200 тысяч рублей

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:44:32+03:00

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Встретив людей, которые предлагают "снять порчу" или избавить "от сглаза", лучше всего с ними вообще не разговаривать и думать о чем-то другом. Иначе попытка общения может дорого обойтись. Так, 68-летней жительнице Ангарска знакомство с "целительницами" обошлось в сумму больше 200 тысяч рублей. И это в данном случае еще не так много, потому что женщина оставляла мошенниц в своей квартире одних.

"Пострадавшая рассказала, что на улице к ней подошла незнакомка славянской внешности и сообщила, что видит на ней сглаз и сильную порчу. При этом «целительница» уверяла ангарчанку, что может снять негативное воздействие, но для «очищения» необходимо провести обряд с личными вещами", - сообщают подробности в ГУ МВД по Иркутской области.

Расскажи об этом самой этой женщине еще несколько дней назад, она бы только посмеялась над легковерием. Однако здесь классическая схема обмана, когда мошенницы работают на пару ( одна из них говорит, как ей помогло), сработала на 100%. Пенсионерка пригласила "спасительницу" домой, отдала ей для обряда очищения все золото и наличные. А потом еще и обошла вокруг квартала, оставив мошенницу дома одну. Когда она возвращалась домой, наваждение постепенно ушло ( ясно, что мошенницы использовали внушение). Тогда она и поняла, что стала жертвой обманщицы.

Сейчас идет розыск злоумышленницы по делу о мошенничестве. Полиция предупреждает - не пускайте незнакомцев в квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU