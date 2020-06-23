Военно-патриотический парк «Патриот» планируют открыть в Иркутске 3 сентября

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:13:08+03:00

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Открытие парка «Патриот», что в Иркутске на улице Ширямова, 38, было запланировано на май, аккурат ко Дню Победы. Однако пандемия коронавируса сдвинула сроки. Теперь церемония торжества назначена на 3 сентября: это тоже памятная дата - праздник Победы над Японией.

В 1945-м Парад в Харбине принимал дважды Герой СССР генерал-полковник Белобородов, наш земляк. Музей, который вошел в часть парка «Патриот», назван в его честь. Здесь 22 июня, в День памяти и скорби, побывали депутаты Законодательного Собрания Иркутской области вместе с представителями разных религий. Это стало выездной частью заседания Координационного межконфессионального совета при областном парламенте.

- Сам парк включает в себя 12 разных локаций, - рассказывает председатель некоммерческой организации «Военно-патриотический парк «Патриот» Константин Шикин. - Так, восстановили бомбоубежище, сделали класс разборки и сборки оружия, обустроили крупный стрелковый клуб. Теперь здесь бесплатно занимаются ребята из «Юнармии», а также воспитанники патриотического клуба.

Главная гордость - музей! По нему Константин Шикин провел парламентариям и представителям разных конфессий экскурсию. Конечно, в усеченном формате. Вообще полноценная «прогулка» по музею займет не менее полутора часов. Потому что экспозиции - интерактивные. Они посвящены разным событиям. Например, подвигу иркутского драгунского полка в войне 1812 года, танку Т-34 и работе в тылу. Также есть уголок режиссера фильма «321-я сибирская» Солбона Лыгденова, где можно будет «попасть в кадр» киноленты».

ФОТО: Лариса Федорова.

Над оформлением корпели иркутские мастера и художники, в дальнейшем здесь будут объемные изображения - голограммы. Словом, не просто музей, а современная сокровищница исторических событий, где все вокруг оживает и погружает в реальность того военного времени. Интересного здесь еще много.

- Парк важен для сохранения военно-исторического наследия, воспитания патриотизма и гражданственности у детей и молодежи, - отметили члены Координационного межконфессионального совета при Заксобрании региона. - Ведь его основная цель - это привить будущим поколениям чувство гордости за наше Отечество, создать историческую преемственность, развить интерес к военному ремеслу.

Ну а планов у энтузиастов еще много: не только довести до ума весь парк, но и организовать здесь научно-практические конференции, выставки (есть уже предварительные договоренности с Китаем и Монголией на эту тему), также создать поисковые отряды, показывать кинохронику, проводить уроки для школьников Приангарья.

После экскурсии в «Патриот» состоялось само заседание межконфессионального совета. Открывая его, Александр Ведерников отметил, что датой проведения выбран День памяти и скорби. И это неслучайно.

- Мы никогда не забудем подвиг поколения победителей, как и вклад конфессий в победу над фашизмом, - сказал спикер областного парламента. - Вы сохраняете и передаете молодому поколению культурные традиции народов, учите уважать исконные ценности наших предков, даете нравственные ориентиры. Мы благодарны вам за это.

ФОТО: Лариса Федорова.

ИСТОЧНИК KP.RU