2020-06-23T12:25:31+03:00
Происшествия

Иркутские росгвардейцы спасли пострадавших из перевернувшегося автомобиля

На глазах сотрудников ОМОНа Волга выехала с трассы в кювет [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутские росгвардейцы спасли пострадавших из перевернувшегося автомобиля. Фото: Росгвардия Иркутской области.Иркутские росгвардейцы спасли пострадавших из перевернувшегося автомобиля. Фото: Росгвардия Иркутской области.
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Серьезное ДТП произошло прямо на глазах у специалистов-высотников иркутского ОМОН Росгвардии, в тот момент, когда они ехали в учебный центр по трассе «М-53». Проезжая деревню Глубокая, они заметили, как водитель Волги, не справился с управлением, съехал в кювет, где отечественная легковушка перевернулась.

Бойцы Росгвардии остановились, выскочили из своей машины и побежали на помощь пострадавшим. Они помогли водителю и пассажиру Волги выбраться из салона искореженного автомобиля, остановили им кровотечение, обработали, перевязали раны и вызвали скорую помощь.

Росгвардейцы аккуратно переложили ее на носилки и перенесли в неотложку. Фото: Росгвардия Иркутской области.

Росгвардейцы аккуратно переложили ее на носилки и перенесли в неотложку. Фото: Росгвардия Иркутской области.

- Пострадавшая женщина не могла сама сесть в карету скорой, поэтому росгвардейцы аккуратно переложили ее на носилки и перенесли в неотложку, - сообщили в пресс-службе Росгвардии России по Иркутской области. – Затем бойцы дождались приезда инспекторов ГИБДД.

С различными травмами водителя и пассажирку Волги доставили в больницу. По словам врачей, благодаря вовремя оказанной помощи, жизни пострадавших ничего не угрожает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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