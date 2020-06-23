Отделение ЭКО возобновило работу в иркутской областной больнице

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:22:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Плановый прием пациентов возобновило отделение вспомогательных репродуктивных технологий перинатального центра Иркутской областной клинической больницы.Из-за эпидемии коронавируса оно не работало два месяца.

– Супружеские пары, женщины, мечтающие о ребенке, находились в ожидании. Сейчас со всеми мерами предосторожности мы возобновили прием и оказываем все виды высокотехнологичной медицинской помощи при лечении бесплодия, в частности – экстракорпоральное оплодотворение, - пояснила заведующая отделением Елена Дружинина.

Чтобы свести риск к минимуму, пациентов решили приглашать в строго отведенное им время с временным интервалом в час, чтобы люди не скапливались в помещении. В перерывах будут проводить дезинфекцию. Кроме того, разделят посетителей на тех, кто проходит ЭКО и тех, кто еще готовится к процедуре. За неделю до обращения к медикам все желающие попасть на прием проходят обязательное тестирование. Обязательны маски и обработка рук антисептиком на входе.

– Безусловно, в целях эпидемиологической безопасности количество пациентов ограничено, – уточнила Елена Дружинина. – Если в прежние времена мы ежемесячно вели до 100 циклов ЭКО, то теперь – 30–35. Это не означает, что мы отказываем населению в помощи. Лист ожидания на участие в программе ЭКО по полису ОМС, то есть бесплатно, по-прежнему актуален, с небольшими корректировками.

Сейчас, из-за опасений столкнуться в самое ответственное время с коронавирусом, пациенты, особенно из дальних районов, сами переносят время приема на осень. А тем, кому необходимо торопиться, доктора предлагает прийти пораньше.

ИСТОЧНИК KP.RU