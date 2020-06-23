Александр Ведерников: изменения в законодательство о Байкале должны учитывать интересы жителей

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:26:52+03:00

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Изменения в постановление Правительства РФ, которые касаются утверждения видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, обсудили на круглом столе в Госдуме. В режиме видеоконференции в нем участвовал также председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.

- Пока действует «старое» постановление правительства невозможно говорить о строительстве социальных объектов, дорог, жилья, развитии сельского хозяйства, предпринимательства и так далее, - сказал спикер. - Фактически территории являются заложниками федерального законодательства. В тот же момент мы все понимаем, что в этом вопросе важно соблюсти баланс и ни в коем случае не навредить экосистеме Байкала. В мире есть удачные примеры, когда удается найти это ценное равновесие при помощи современных природоохранных технологий.

По мнению Александра Ведерникова, важно, чтобы люди могли нормально жить и вести хозяйственную деятельность.

На сложное положение обратили внимание и представители муниципалитетов. Так, глава Байкальска Василий Темгеневский отметил, что люди, живущие на берегу Байкала, в первую очередь заинтересованы в сохранении его экосистемы, однако сначала надо создать необходимые условия для их жизни. А это установить четкие правила по строительству жилья и соцобъектов в границах населенных пунктов, создать инфраструктуру для развития легального туризма.

Сейчас уже сформирован ряд предложений, в том числе опираясь на мнение ученых, экспертов, экологов, властей. Например, предлагается запретить все виды рубок в кедровых лесах, установив исключение лишь для строительства линейных объектов муниципального или регионального значения. Также предлагается установить примерный перечень видов объектов и направлений деятельности, которые будет разрешено строить на Байкальской природной территории за пределами населенных пунктов.

Председатель ЗС выразил готовность организовать на площадке областного парламента обсуждение предлагаемых изменений с привлечением широкого круга участников для выработки дополнительных предложений, если сроки работы над постановлением продлят.

ИСТОЧНИК KP.RU