23 Июнь 2020 2020-06-23T14:52:53+03:00

65-летний пенсионер пропал без вести в Иркутском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Он исчез, уйдя из дома в селе Хомутово

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О пропаже 65-летнего жителя Иркутского района Александра Артющенко полицейским сообщили его взволнованные родственники. Они рассказали, что 20 или 21 июня мужчина ушел из дома в селе Хомутово, и не вернулся. Никто из родных и близких не знает, где он может находиться.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшего. На вид ему 65 лет. Его рост 170 см, карие глаза, черно-седые волосы. Был одет в серые брюки, коричневые туфли, черную куртку, и кепку. Возможно, мужчина страдает потерей памяти.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Артющенко, просят обращаться в дежурную часть МУ МВД России или в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU