2020-06-24T05:02:42+03:00
Общество

Рыбака разыскивают в заливе Топка в Иркутском районе

На воде нашли перевернутую лодку, на которой мужчина рыбачил недалеко от поселка Молодежный
Мария КНЯЗЕВА
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Рыбака разыскивают в заливе Топка в Иркутском районеРыбака разыскивают в заливе Топка в Иркутском районеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Так, в Иркутском районе в заливе Топка продолжаются поиски пропавшего 65-летнего рыбака. Он ушел рыбачить утром 22 июня. Не выходил на связь, жена отправилась к заливу и увидела его перевернутую лодку. Участие в поисках принимают водолазы.

В Иркутской области с начала навигации на реках, озерах и заливах случилось уже 11 происшествий во время рыбалки. В них погибли 11 человек, в том числе и один ребенок. Как отмечают спасатели в большинстве случаев к трагедиям привело отсутствие спасательных жилетов на рыбаках.

«Спасательный жилет способен удерживать человека на плаву в правильном положении, даже если он находится в бессознательном состоянии», - рассказал пресс-службе ведомства руководитель Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного Управления МЧС России по Иркутской области Алексей Зяблицкий. - «Это увеличивает шансы на спасение».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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