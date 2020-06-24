2020-06-24T05:11:31+03:00
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День открытых дверей пройдет 24 июня в Музее истории Иркутска

Вход свободный, обязательны защитные маски
Мария КНЯЗЕВА
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День открытых дверей пройдет 24 июня в Музее истории ИркутскаДень открытых дверей пройдет 24 июня в Музее истории Иркутска
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Одним из первых, когда региональные власти разрешили работу музеев, открылся Музей истории Иркутска им. Сибирякова. И к выходному дню 24 июня музейщики подготовили несколько выставок. Увидеть их иркутяне смогут сегодня совершенно бесплатно, там пройдет день открытых дверей.

Например, в Доме Рогаля посетителям представят графику Заслуженного художника России Виталия Губарева из Москвы, кружева мастера Валентины Яковлевой и работы умельцев Усть-Ордынского Бурятского округа, персональную выставку молодого художника Алины Краденовой, а также работы самого Виталия Рогаля, привезенные из Белоруссии, из Витебского областного краеведческого музея.

Остальные отделения музея, кроме Дома ремесел и фольклора, также будет открыты в течение всего дня. Вход 24 июня свободный.

Кроме того, сегодня, 24 июня, впервые откроются филиалы Иркутского краеведческого музея - «Ледокол «Ангара», «Окно в Азию», Музей В.Г. Распутина, Музейная студия в Иркутске и Культурно-просветительский центр им. свт. Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга Качугского района. Чтобы попасть туда нужно предварительно записаться и купить билет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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