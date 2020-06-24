2020-06-24T05:30:22+03:00
Общество

В день юбилея Парада Победы иркутяне присоединятся к всероссийским акциям

Концерты, чтение стихов и рисунки мелом - программа праздника
Мария КНЯЗЕВА
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В день юбилея Парада Победы иркутяне присоединятся к всероссийским акциям. Окна можно украсить вырезанными из бумаги голубямиВ день юбилея Парада Победы иркутяне присоединятся к всероссийским акциям. Окна можно украсить вырезанными из бумаги голубямиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сегодня, 24 июня, в день юбилея Парада Победы, который прошел 75 лет назад в Москве, Иркустк присоединится к праздничным всероссийским акциям. Творческие клубы «Любимовка» и «Созвездие», а также библиотека им. Полевых на своих страницах в соцсетях и на сайте опубликуют онлайн-концерты. В их записи участвовали иркутяне, артисты творческих коллективов и солисты.

«Также творческий клуб «Созвездие» приглашает горожан принять участие в акции «Я рисую мелом», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – «Родители с детьми, уличные художники, волонтеры, активные жители могут украсить улицы и парки города рисунками и выложить фото в соцсети с хештегами: #Ярисуюмелом #24июня и общими хештегами дня: #парадпобедителей #радостьпобеды #год2020 #годпамятииславы».

А окна в этот день модно украсить вырезанными из бумаги голубями, эта акция получила название «Голубь мира». Также вы можете послушать концерт фронтовых песен от Иркутского академического драматического театра им. Н.П.Охлопкова «На всю оставшуюся жизнь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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