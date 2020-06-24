2020-06-24T05:44:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 199 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области

Выздоровели в регионе с начала распространения новой коронавирусной инфекции 2410 человек
Мария КНЯЗЕВА
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Еще 199 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской областиЕще 199 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области продолжает расти число случаев заражения коронавирусом. Только за последние 24 часа диагноз подтвердился еще у 199 заболевших. С начала распространения инфекции в регионе COVID-19 подтвердился уже 6202 раза.

«Из этого числа продолжают лечение 3717 пациентов», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «59 заболевших сейчас находятся в тяжелом состоянии».

Из больниц за сутки выписали 135 сибиряков, общее число выздоровевших - 2410. К несчастью, в Приангарье борьба с коронавирусом не обошлась без смертей. Число умерших 75: причиной смерти 35 из них стал коронавирус, еще 40 инфицированных умерли от других тяжелых болезней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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