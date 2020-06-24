2020-06-24T05:55:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Три человека умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области

Об этом утром 24 июня сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу в Приангарье
Мария КНЯЗЕВА
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Три человека умерли от коронавируса за сутки в Иркутской областиТри человека умерли от коронавируса за сутки в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Утром 24 июня Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о смерти еще трех пациентов от COVID-19. От коронавируса скончались в регионе уже 35 человек, еще 40 инфицированных умерли от других тяжелых заболеваний. Общее число смертей людей с инфекцией - 75.

«На сегодняшний день 59 пациентов в медучреждениях Иркутской области тяжело переносят заболевание», - отмечают в Оперативном штабе по коронавирусу в Приангарье. – «Необходимое лечение в больницах региона сейчас получают 3717 пациентов».

Диагноз COVID-19 в Иркутской области был поставлен уже 6202 раза (прирост за сутки +199), 2410 человек из этого числа с болезнью справились, только за минувшие сутки из больниц выписали 135 выздоровевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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