2020-06-24T06:02:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 24 июня возросло до 6202

Продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 24 июня
Мария КНЯЗЕВА
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Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 24 июня возросло до 6202Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 24 июня возросло до 6202Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 24 июня увеличилось за сутки на 199. Именно у стольких заболевших подтвердился диагноз COVID-19. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией на территории региона - 6202. Из этого числа выздоровели пока только 2410 заразившихся. За сутки из больниц выписали 135 человек.

«3717 человек продолжают лечение в больницах региона», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «59 человек переносят болезнь в тяжелой форме».

Утром 24 июня региональные власти также сообщили о новых смертях: три человека умерли от COVID-19. Общее число смертей – 75: причиной смерти 35 стал именно коронавирус, еще 40 инфицированных скончались из-за других болезней.

Таково количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 24 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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