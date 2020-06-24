154 гектара леса горят в Иркутской области

24 Июнь 2020 2020-06-24T06:26:41+03:00

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По данным на утро 24 июня, в лесах Иркутской области зарегистрировано 12 пожаров в Катангском, Качугском, Усть-Кутском, Жигаловском, Усть-Илимском, Чунском районах. Площадь, объятая огнем – 154 гектаров.

«За минувшие сутки в Приангарье потушили пять возгораний: обнаруженный в Боханском районе пожар был ликвидирован в тот же день, а также четыре ранее найденных в Осинском, Усть-Удинском и Усть-Кутском районах», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Общая площадь потушенных 23 июня лесных пожаров составила 104,1 гектара, из которых 34 гектара, покрытых лесом».

Локализованными на утро 24 июня перешли пять природных пожаров в Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском раойнах, а также на территории «Заповедного Прибайкалья». Общая их площадь более 23 гектаров.

Стоит отметить, что причиной 21 возгорания в Приангарье считаются грозы, и только в Боханском районе лес загорелся по вине местных жителей.

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