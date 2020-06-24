2020-06-24T07:25:06+03:00
Происшествия

Группа наркодилеров, «заработавшая» 4 миллиона рублей, предстанет перед судом в Иркутске

Они продавали запрещенные вещества через Интернет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Группа наркодилеров, «заработавшая» 4 миллиона рублей, предстанет перед судом в ИркутскеГруппа наркодилеров, «заработавшая» 4 миллиона рублей, предстанет перед судом в ИркутскеФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Иркутске завершено расследование в отношении группы наркодилеров, которые занимались сбытом запрещенных веществ через Интернет. Задержали наркоторговцев в сентябре 2019 года. Тогда же полицейские выяснили подробности их деятельности.

Оказалось, что двое 24-летних иркутян, занимавшиеся распространением наркотиков с помощью закладок, для расширения своего смертельного бизнеса, вовлекли в группу 40-летнюю ранее судимую местную жительницу, которая выполняла роль администратора магазина и наркокурьера. Еще одна участница группы также занималась реализацией запрещенных веществ.

Удалось раскрыть и схему их «работы». Оказалось, что они не были знакомы лично, общались через вымышленные ник-нэймы в мессенджерах. Всю выручку от продажи наркотиков, преступники выводили на счета своих знакомых. По версии следствия, таким образом, им удалось «заработать» 4 миллиона рублей. Во время обыска у наркоторговцев нашли 280 грамм наркотиков, сим-карты, смартфоны, ноутбуки, банковские карты, приборы для фасовки наркотиков, электронные весы.

- Выяснилось, что администратор этого «Интернет-магазина» одновременно являлась участницей еще одной организованной группы, в которой также выполняла роль наркокурьера и вместе с 30-летней подельницей продавала наркотики не только в Иркутске, но и на севере региона, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В отношении группы возбуждено сразу уголовные дела по нескольким статьям. Они уже отправлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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