Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: где, во сколько, когда подачу электроэнергии восстановят
Плановые работы на электросетях пройдут в столице Приангарья завтра, поэтому будет отключение света в Иркутске 25 июня 2020. Подачу электроэнергии временно прекратят в домах в нескольких районах города. Управиться с диагностиком и, если понадобится, с ремонтом специалисты обещают за один день.
«В редких случаях, когда выполнение ремонтных работ требует в процессе больше времени, срок отключения может быть увеличен», - сообщают в Иркутскэнергосбыте. – «Для получения оперативной информации об отключении электроэнергии, информирования о несоответствии качества электроэнергии, позвоните в Единый энергетический информационно-справочный центр».
Итак, отключение света в Иркутске 25 июня 2020: электроэнергии в домах жителей не будет от двух с половиной до восьми часов. В Правобережном районе электричества не будет в домах по улицам Рабочего штаба, 9 января, Льва Толстого, Сурнова, 5 Армии, Гагарина, Грязнова, Дзержинского, Карла Маркса, Горького и других (см.таблицу внизу).
Отключение света в Иркутске 25 июня 2020 в Ленинском районе произойдет на улицах Баумана, Олега Кошевого, Севастопольская, Воровского, Генерала Доватора, Батарейная, в Максимовщине (см. таблицу).
В Свердловском районе отключение света в Иркутске 25 июня 2020 запланировано в домах на улицах Жуковского, Ломоносова, Мироновая, Железнодорожная 4-ая и 5-ая, на Набережной Иркута и других адресах (см. таблицу).
В Октябрьском районе под отключение света в Иркутске 25 июня 2020 попадут дома на улицах Советская, Волочаевская, Дорожная, Академика Бурденко и т.д. (см. таблицу).
Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Правобережный район
Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Правобережный район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"
Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Правобережный район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"
Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Ленинский район
Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Ленинский район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"
Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Ленинский район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"
Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Свердловский район
Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Свердловский район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"
Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Октябрьский район
Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Октябрьский район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"Фото: Предоставлено "КП"
Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Октябрьский район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"
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"Горячая линия" Единого энергетического информационно-справочного центра - 8-800-100-9-777 (звонок бесплатный со всех стационарных и мобильных телефонов Иркутской области).
ИСТОЧНИК KP.RU