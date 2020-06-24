2020-06-24T10:47:31+03:00
Общество

Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: где, во сколько, когда подачу электроэнергии восстановят

Под отключение света в Иркутске 25 июня 2020 попадут дома в четырех районах города
Мария КНЯЗЕВА
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Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: где, во сколько, когда подачу электроэнергии восстановятОтключение света в Иркутске 25 июня 2020: где, во сколько, когда подачу электроэнергии восстановятФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Плановые работы на электросетях пройдут в столице Приангарья завтра, поэтому будет отключение света в Иркутске 25 июня 2020. Подачу электроэнергии временно прекратят в домах в нескольких районах города. Управиться с диагностиком и, если понадобится, с ремонтом специалисты обещают за один день.

«В редких случаях, когда выполнение ремонтных работ требует в процессе больше времени, срок отключения может быть увеличен», - сообщают в Иркутскэнергосбыте. – «Для получения оперативной информации об отключении электроэнергии, информирования о несоответствии качества электроэнергии, позвоните в Единый энергетический информационно-справочный центр».

Итак, отключение света в Иркутске 25 июня 2020: электроэнергии в домах жителей не будет от двух с половиной до восьми часов. В Правобережном районе электричества не будет в домах по улицам Рабочего штаба, 9 января, Льва Толстого, Сурнова, 5 Армии, Гагарина, Грязнова, Дзержинского, Карла Маркса, Горького и других (см.таблицу внизу).

Отключение света в Иркутске 25 июня 2020 в Ленинском районе произойдет на улицах Баумана, Олега Кошевого, Севастопольская, Воровского, Генерала Доватора, Батарейная, в Максимовщине (см. таблицу).

В Свердловском районе отключение света в Иркутске 25 июня 2020 запланировано в домах на улицах Жуковского, Ломоносова, Мироновая, Железнодорожная 4-ая и 5-ая, на Набережной Иркута и других адресах (см. таблицу).

В Октябрьском районе под отключение света в Иркутске 25 июня 2020 попадут дома на улицах Советская, Волочаевская, Дорожная, Академика Бурденко и т.д. (см. таблицу).

Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Правобережный район

Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Правобережный район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"

Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Правобережный район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"

Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Правобережный район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"

Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Правобережный район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"

Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Ленинский район

Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Ленинский район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"

Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Ленинский район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"

Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Ленинский район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"

Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Ленинский район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"

Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Свердловский район

Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Свердловский район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"

Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Свердловский район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"

Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Октябрьский район

Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Октябрьский район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38" Фото: Предоставлено "КП"

Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Октябрьский район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"Фото: Предоставлено "КП"

Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Октябрьский район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"

Отключение света в Иркутске 25 июня 2020: Октябрьский район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"

НА ЗАМЕТКУ

"Горячая линия" Единого энергетического информационно-справочного центра - 8-800-100-9-777 (звонок бесплатный со всех стационарных и мобильных телефонов Иркутской области).

ИСТОЧНИК KP.RU

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