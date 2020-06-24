2020-06-24T10:45:58+03:00
Общество

Отключение горячей воды в Иркутске 25 июня 2020: адреса, время, когда возобновят подачу ГВС

Под отключение горячей воды в Иркутске 25 июня 2020 попадут дома в четырех районах города
Мария КНЯЗЕВА
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Отключение горячей воды в Иркутске 25 июня 2020: адреса, время, когда возобновят подачу ГВСОтключение горячей воды в Иркутске 25 июня 2020: адреса, время, когда возобновят подачу ГВСФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Время – жаркая пора для коммунальщиков, и это сейчас вовсе не о летней погоде. Именно летом коммунальные службы проводят диагностику теплосетей и плановый ремонт, чтобы избежать аварий во время отопительного сезона. И, конечно, для проведения этого требуется отключать подачу водоснабжения. Так, отключение горячей воды в Иркутске 25 июня 2020 произойдет в домах в Октябрьском, Свердловском, Правобережном, Октябрьском и Ленинском районах города.

Под отключение горячей воды в Иркутске 25 июня 2020 в Октябрьском райне, как сообщает Оператор Теплосети Иркутска, попадает всего один дом по улице Лопатина. В Свердловском районе ГВС не будет также только по адресу Приморский, 22.

В Ленинском районе отключение горячей воды в Иркутске 25 июня 2020 произведут в десятке зданий по улице Розы Люксембург и в двух домах по ул. Тельмана. Больше всего от подачи горячего водоснабжения отключат домов в Правобережном районе (точные адреса в таблице ниже).

Отключение горячей воды в Иркутске 25 июня 2020: адреса, время, когда возобновят подачу ГВС. Фото: Оператор теплосети Иркутска

Отключение горячей воды в Иркутске 25 июня 2020: адреса, время, когда возобновят подачу ГВС. Фото: Оператор теплосети Иркутска

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ИСТОЧНИК KP.RU

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