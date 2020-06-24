В Листвянке снесут незаконно построенное здание
Незаконно построенное здание снесут в поселке Листвянка, на берегу Байкала. Выяснилось, что строение общей площадью 307 кв.м. возвели в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории без правильно оформленных разрешительных документов.
- По закону, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории запрещено строительство зданий и сооружений (или их частей), - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Прокурор района уже направил в Иркутский районный суд иск о признании постройки самовольной. Так как иск был удовлетворен, теперь собственнику придется снести его за свой счет.
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ИСТОЧНИК KP.RU