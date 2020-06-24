24 Июнь 2020 2020-06-24T12:33:00+03:00

3-летний мальчик погиб на пожаре в Бурятии. Фото: ГУ МЧС России по Бурятии.

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Жилой дом в селе Оймур Кабанского района Бурятии, загорелся днем, 24 июня. В этот момент внутри находился 3-летний мальчик. Его из горящего здания вынес дедушка. Однако малыш успел надышаться угарным газом. С сильным отравлением его доставили в больницу. Но спасти жизнь ребенка врачам не удалось.

Так как ближайшая пожарная часть находится в 23 км от села, первыми к тушению дома приступила добровольная пожарная команда. Им удалось справиться с огнем, который успел уничтожить веранду здания. Основные конструкции остались целы. Дознаватели уже выяснили причину трагедии.

- Основная версией пожара - детская шалость с огнем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Спасатели еще раз предупреждают сибиряков о том, что оставлять маленьких детей без присмотра опасно.

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ИСТОЧНИК KP.RU