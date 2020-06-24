2020-06-24T13:21:09+03:00
Происшествия

Бензовоз перевернулся на трассе в Иркутской области

Из цистерны вылился бензин марки АИ-92
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Бензовоз перевернулся на трассе в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Бензовоз перевернулся на трассе в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Крупная авария произошла ранним утром, 24 июня на трассе Небель-Киренск в Иркутской области. На 88-м километре водитель бензовоза КамАЗ, не справился с управлением, и съехал в кювет, где большегруз перевернулся. Водитель не пострадал и отказался от госпитализации.

- Из цистерны в кювет разлилось 10 кубометров бензина АИ-92, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Так как место аварии находится далеко от водоемов, угрозы водоохраной зоне не было. Разлитое топливо выжгли. Чтобы не распространить огонь на большую территорию, на месте дежурила пожарная автоцистерна.

Что касается бензовоза, то собственник уже поднял его из кювета и отбуксировал на стоянку. Во всех причинах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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