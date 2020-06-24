2020-06-24T13:36:31+03:00
Происшествия

Мошенники от имени банка обманули жительницу Иркутской области на 180 тысяч

Женщина сама перевела деньги на якобы "зашищенный" счет
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Мошенники от имени банка обманули жительницу Иркутской области на 180 тысяч, в деле разбирается полиция.Мошенники от имени банка обманули жительницу Иркутской области на 180 тысяч, в деле разбирается полиция.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Накопленных на счету 180 тысяч рублей лишилась жительница Усть-Кута, столкнувшись со ставшим уже классическим для мошенников звонком из "службы безопасности банка". О том, что из таких структур никто никогда клиентам не звонит, знают уже, кажется, все. Сообщают об этом едва ли не ежедневно.

"Как выяснили полицейские, заявительнице позвонил неизвестный, представился сотрудником безопасности банка и сообщил о том, что якобы зафиксирована попытка снятия денежных средств, а ей необходимо обналичить свои деньги и положить их на «защищенный» счет, номер которого продиктуют сотрудники" - сообщают подробности схемы обмана в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сибирячка немедленно выполнила инструкции аферистов и через банкомат перевела на продиктованные номера счетов 180 тысяч рублей. И только после этого она опомнилась и обратилась в полицию. Заведено дело, мошенников разыскивают,

ИСТОЧНИК KP.RU

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