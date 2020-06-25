25 Июнь 2020 2020-06-25T04:25:52+03:00

Голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 25 июня сибиряки уже могут выразить свое мнение

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В Иркутской области 25 июня стартовало голосование по поправкам в Конституцию России. С сегодняшнего дня жители Иркутска и Приангарья могут выразить свое мнение: одобрить поправки или отклонить их. Учитываться, конечно, будет мнение большинства. Чтобы принять участие в голосование нужно прийти в избирательный участок с паспортом.

«Все территориальные избирательные комиссии тщательно проверили готовность участков для голосования, - сообщает Избирательная комиссия Иркутской области. – «Пристальное внимание было уделено установке технологического оборудования, разметке для соблюдения санитарной дистанции, составлению схем удобных проходов, обеспечению необходимыми информационными материалами».

Все участники голосования получат на входе перчатки и маску для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Члены комиссии также все будут в средствах индивидуальной защиты.

КОНКРЕТНО

Работа участковых избирательных комиссий:

С 25 по 29 июня участки работают с 08.00 до 20.00;

30 июня – с 08.00 до 19.00

1 июля – с 08.00 до 20.00

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