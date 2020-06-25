2020-06-25T04:36:11+03:00
Общество

Подросток погиб при укладке асфальта в Иркутской области

Возбуждено уголовное дело
Мария КНЯЗЕВА
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Подросток погиб при укладке асфальта в Иркутской областиПодросток погиб при укладке асфальта в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Трагедия произошла в городе Тулун Иркутской области. Во время укладки асфальта в микрорайоне Угольщиков погиб 16-летний подросток. Мальчик упал на спину и попал под дорожный каток. Погиб на месте.

«Следователями СК России установлено, что бригада работала неофициально. У подростка был первый рабочий день», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. – «Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»».

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства смерти подростка, допрашивают рабочих и индивидуального предпринимателя, принявшего 16-летнего юношу на работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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