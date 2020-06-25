Еще 206 человек заразились коронавирусом в Иркутской области
За сутки в Иркутской области диагноз коронавирус подтвердился еще у 206 заболевших. Общее число случаев заражения в Приангарье возросло до 6408.
«В больницах сейчас получают необходимое лечение 3794 пациента», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «63 пациента в тяжелой форме».
На сегодняшний день из больниц региона в связи с выздоровлением выписали уже 2536 человек, только за минувшие сутки справиться с инфекцией удалось 126 сибирякам.
К несчастью, борьба с коронавирусом и в Приангарье не обошлась без смертей. Власти Приангарья утром 25 июня сообщили о смерти еще троих пациентов с COVID-19. Однако, причина их кончины, как и еще 40 заболевших – другие болезни. От коронавируса в регионе умерли 35 больных. Общее число смертей инфицированных – 78.
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ИСТОЧНИК KP.RU