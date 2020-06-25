2020-06-25T04:53:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще три пациента с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области

Об этом утром 25 июня сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу в Приангарье
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Еще три пациента с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской областиЕще три пациента с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

К несчастью, о смертях заболевших коронавирусом в Приангарье стали сообщать практически ежедневно. Так, утром 25 июня стало известно о кончине еще трех инфицированных пациентов. Причина их смерти, как и еще 40 скончавшихся ранее, другие тяжелые заболевания, не связанные с COVID-19. От коронавируса в регионе умерли 35 человек. Общее количество смертей больных коронавирусом – 78.

«За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 206 человек», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Количество случаев заражения на территории Приангарья – 6408».

Из этого числа выздороветь под наблюдением медиков смогли пока только 2536 сибиряков, за сутки из медучреждений выписали 126 счастливчиков. Продолжают лечение 3794 заболевших, 63 из них переносят заболевание тяжело.

Читайте также:

Для иркутян Байкал откроется 3 июля, а для туристов из других регионов - в августе. Какие меры предосторожности обяжут соблюдать (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутянин ответит за получение водительских прав по подложным справкам
Экскурсии в Байкальскую астрофизическую обсерваторию организуют ученые
В Иркутском районе водитель без прав сбил 5-летнего мальчика и скрылся
3-летний мальчик выпал из окна третьего этажа в Иркутском районе
Ангарчанка заплатила долг в 660 тысяч рублей, чтобы не лишиться квартиры
Спецвыпуск " Моя Конституция" - сегодня в ежедневном выпуске "КП"
Пенсионерка отдала 120 тысяч рублей мошенникам, поверив, что сын попал в беду
Лес на площади 620 гектаров горит в Иркутской области
Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 25 июня возросло до 6408
Еще три пациента с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области
Еще 206 человек заразились коронавирусом в Иркутской области
Подросток погиб при укладке асфальта в Иркутской области
Голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало в Иркутской области
Мошенники от имени банка обманули жительницу Иркутской области на 180 тысяч
Бензовоз перевернулся на трассе в Иркутской области
3-летний мальчик погиб на пожаре в Бурятии
В Листвянке снесут незаконно построенное здание