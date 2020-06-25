25 Июнь 2020 2020-06-25T04:53:53+03:00

Еще три пациента с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об этом утром 25 июня сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу в Приангарье

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К несчастью, о смертях заболевших коронавирусом в Приангарье стали сообщать практически ежедневно. Так, утром 25 июня стало известно о кончине еще трех инфицированных пациентов. Причина их смерти, как и еще 40 скончавшихся ранее, другие тяжелые заболевания, не связанные с COVID-19. От коронавируса в регионе умерли 35 человек. Общее количество смертей больных коронавирусом – 78.

«За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 206 человек», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Количество случаев заражения на территории Приангарья – 6408».

Из этого числа выздороветь под наблюдением медиков смогли пока только 2536 сибиряков, за сутки из медучреждений выписали 126 счастливчиков. Продолжают лечение 3794 заболевших, 63 из них переносят заболевание тяжело.

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ИСТОЧНИК KP.RU