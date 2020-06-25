2020-06-25T05:09:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 25 июня возросло до 6408

Растет количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 25 июня
Мария КНЯЗЕВА
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Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 25 июня возросло до 6408Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 25 июня возросло до 6408Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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За сутки в регионе диагноз COVID-19 подтвердили еще у 206 заболевших. Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 25 июня возросло до 6408. Из этого числа с инфекцией справились 2536 человек, за последние 24 часа больничные палаты в связи с выздоровлением покинули 126 сибиряков.

«Лечение в больницах Приангарья продолжают 3794 человек», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «63 из них переносят заболевание в тяжелой форме».

К сожалению, еще три человека с коронавирусом за сутки, как и 40 скончавшихся ранее, умерли из-за других тяжелых заболеваний. Коронавирус стал причиной смерти 35 заболевших. Общее число умерших с инфекцией – 78.

Таково количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 25 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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