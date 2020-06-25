Лес на площади 620 гектаров горит в Иркутской области

25 Июнь 2020 2020-06-25T05:45:36+03:00

За сутки удалось потушить 12 пожаров в лесном фонде, еще столько же возгораний остались действующими

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В лесах Иркутской области продолжается борьба с огнем. Только за минувшие сутки удалось ликвидировать 12 очагов в Усольском, Качугском, Чунском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Жигаловском, Усть-Кутском районах, а также в Ольхонском, где пламя горело на территории «Заповедного Прибайкалья».

«Общая площадь потушенных к 25 июня лесных пожаров составила 34,9 гектара», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В локализованном состоянии на утро перешло четыре природных пожара - в Ольхонском, Чунском районах, Усть-Кутском и Усть-Илимском районах. Их площадь 20,5 гектаров».

Вчера были обнаружены очаги в Боханском, Качугском, Катангском, Киренском, Усть-Илимском и Нижнеилимском районах. К сожалению, потушить там огонь в первый же день не удалось. Также продолжается борьба с возгораниями, обнаруженными ранее в Усть-Кутском, Катангском и Жигаловском районах. Всего на территории региона действующими остаются 12 пожаров на площади более 620 гектаров. К местам возгораний пожарных-десантников доставляли вертолеты Ми-8.

Причиной 26 возгораний считаются грозы, два произошло по вине местных жителей. Мониторинг лесного фонда с воздуха продолжается ежедневно.

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