2020-06-25T06:17:11+03:00
Происшествия

Пенсионерка отдала 120 тысяч рублей мошенникам, поверив, что сын попал в беду

За деньгами преступники пришли к ней домой
Мария КНЯЗЕВА
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Пенсионерка отдала 120 тысяч рублей мошенникам, поверив, что сын попал в бедуПенсионерка отдала 120 тысяч рублей мошенникам, поверив, что сын попал в бедуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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- Ваш сын избил человека, - позвонили на домашний телефон 82-летней женщины якобы сотрудники полиции.

- Мама, собери все деньги, какие есть в квартире, и отдай их, чтобы решить проблему - продолжил голос похожий на голос сына жительницы Усолья-Сибирского.

Испугавшись за судьбу сына, пенсионерка насобирала 120 тысяч рублей и отдала мужчине, который пришел к ней домой спустя час после звонка. Только отдав сбережения, женщина догадалась позвонить сыну. Оказалось, что мужчина никого не избивал и не совершал никаких других преступлений, денег не просил.

«По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – «Проводите со своими пожилыми родственниками профилактические беседы и объясняйте им, как действовать в подобных ситуациях».

Полицейские советуют при подобных звонках спросить у «родственников» что-нибудь, что знаете только вы, самим набрать номер родственника, которым представился звонивший или который якобы нуждается в помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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