Ангарчанка заплатила долг в 660 тысяч рублей, чтобы не лишиться квартиры
Судебные приставы из Ангарска взыскали долг по кредиту на очень крупную сумму - 660 тысяч рублей. С его возвратом жительница Ангарска тянула до последнего и едва не лишилась квартиры, которую хотели продать "с молотка".
Как оказалась, ангарчанка осталась должна эти деньги банку.
- Судом определен способ реализации заложенного имущества - продажа квартиры с публичных торгов с установленной начальной стоимостью в размере 1,4 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.
Задолжавшей женщине сообщили, что она лишится жилья, если не вернет деньги. Но она не торопилась с этим. Тогда ее квартиру описали и передали на торги. Это заставило ангарчанку найти деньги, что выплатить долг и оставить квартиру себе.
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ИСТОЧНИК KP.RU