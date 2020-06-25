25 Июнь 2020 2020-06-25T07:09:13+03:00

Ангарчанка заплатила долг в 660 тысяч рублей, чтобы не лишиться квартиры. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Иначе ее жилье ушло бы "с молотка"

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы из Ангарска взыскали долг по кредиту на очень крупную сумму - 660 тысяч рублей. С его возвратом жительница Ангарска тянула до последнего и едва не лишилась квартиры, которую хотели продать "с молотка".

Как оказалась, ангарчанка осталась должна эти деньги банку.

- Судом определен способ реализации заложенного имущества - продажа квартиры с публичных торгов с установленной начальной стоимостью в размере 1,4 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Задолжавшей женщине сообщили, что она лишится жилья, если не вернет деньги. Но она не торопилась с этим. Тогда ее квартиру описали и передали на торги. Это заставило ангарчанку найти деньги, что выплатить долг и оставить квартиру себе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионерка отдала 120 тысяч рублей мошенникам, поверив, что сын попал в беду (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU