2020-06-25T07:09:13+03:00
Общество

Ангарчанка заплатила долг в 660 тысяч рублей, чтобы не лишиться квартиры

Иначе ее жилье ушло бы "с молотка"
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Ангарчанка заплатила долг в 660 тысяч рублей, чтобы не лишиться квартиры.Ангарчанка заплатила долг в 660 тысяч рублей, чтобы не лишиться квартиры.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Судебные приставы из Ангарска взыскали долг по кредиту на очень крупную сумму - 660 тысяч рублей. С его возвратом жительница Ангарска тянула до последнего и едва не лишилась квартиры, которую хотели продать "с молотка".

Как оказалась, ангарчанка осталась должна эти деньги банку.

- Судом определен способ реализации заложенного имущества - продажа квартиры с публичных торгов с установленной начальной стоимостью в размере 1,4 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Задолжавшей женщине сообщили, что она лишится жилья, если не вернет деньги. Но она не торопилась с этим. Тогда ее квартиру описали и передали на торги. Это заставило ангарчанку найти деньги, что выплатить долг и оставить квартиру себе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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