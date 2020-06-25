3-летний мальчик выпал из окна третьего этажа в Иркутском районе

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:17:26+03:00

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Очередной, уже 13-й по счету случай выпадения детей из окон за два месяца, произошел в Иркутской области. На этот раз ЧП случилось в поселке Молодежный Иркутского района. Там из квартиры на третьем этаже выпал 3-летний мальчик. Оказалось, ребенок вместе с матерью приехал из Усть-Илимска к бабушке. Оставшись без присмотра взрослых, малыш забрался на подоконник и сорвался из окна, которое было открыто.

С различными травмами мальчика доставили в больницу. По словам врачей, он находится в состоянии средней степени тяжести. По словам полицейских, чаще всего, такие происшествия с детьми происходят в благополучных семьях.

- Родители оставляют окна открытыми, не оборудуют их защитными замками, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Немало случаев выпадения из-за москитных сеток.

И еще немного грустной статистики. За последние два месяца в Приангарье в регионе в различных происшествий погибли уже 14 детей, 90 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU