3-летний мальчик выпал из окна третьего этажа в Иркутском районе
Очередной, уже 13-й по счету случай выпадения детей из окон за два месяца, произошел в Иркутской области. На этот раз ЧП случилось в поселке Молодежный Иркутского района. Там из квартиры на третьем этаже выпал 3-летний мальчик. Оказалось, ребенок вместе с матерью приехал из Усть-Илимска к бабушке. Оставшись без присмотра взрослых, малыш забрался на подоконник и сорвался из окна, которое было открыто.
С различными травмами мальчика доставили в больницу. По словам врачей, он находится в состоянии средней степени тяжести. По словам полицейских, чаще всего, такие происшествия с детьми происходят в благополучных семьях.
- Родители оставляют окна открытыми, не оборудуют их защитными замками, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Немало случаев выпадения из-за москитных сеток.
И еще немного грустной статистики. За последние два месяца в Приангарье в регионе в различных происшествий погибли уже 14 детей, 90 получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU