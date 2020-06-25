2020-06-25T07:38:17+03:00
Происшествия

В Иркутском районе водитель без прав сбил 5-летнего мальчика и скрылся

Задержали нарушителя его по горячим следам
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
В Иркутском районе водитель без прав сбил 5-летнего мальчика и скрылсяВ Иркутском районе водитель без прав сбил 5-летнего мальчика и скрылся
Изменить размер текста:

5-летний мальчик из поселка Бургаз Иркутского района, попал под колеса автомобиля в тот момент, когда гулял один рядом с проезжей частью. Водитель, сбив ребенка, даже не оказав ему первой помощи и не вызвав врачей, скрылся с места ДТП. Пострадавшего мальчика с различными травмами вскоре доставили в больницу.

- Несмотря на то, что полицейские не знали даже модели автомобиля, инспекторы ГИБДД нашли нарушителя через несколько часов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Им оказался 29-летний неоднократно судимый житель Эхирит-Булагатского района. Выяснилось, что у него даже не было водительского удостоверения. Кроме того, он отказался от медицинского освидетельствования.

Произошел наезд на ребенка на днях и в Братске. Там 60-летний водитель сбил 4-летнего мальчика, который перебегал дорогу без сопровождения взрослых.

Немного грустной статистики. За последние три года в регионе в ДТП погибли уже 18 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутянин ответит за получение водительских прав по подложным справкам
Экскурсии в Байкальскую астрофизическую обсерваторию организуют ученые
В Иркутском районе водитель без прав сбил 5-летнего мальчика и скрылся
3-летний мальчик выпал из окна третьего этажа в Иркутском районе
Ангарчанка заплатила долг в 660 тысяч рублей, чтобы не лишиться квартиры
Спецвыпуск " Моя Конституция" - сегодня в ежедневном выпуске "КП"
Пенсионерка отдала 120 тысяч рублей мошенникам, поверив, что сын попал в беду
Лес на площади 620 гектаров горит в Иркутской области
Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 25 июня возросло до 6408
Еще три пациента с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области
Еще 206 человек заразились коронавирусом в Иркутской области
Подросток погиб при укладке асфальта в Иркутской области
Голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало в Иркутской области
Мошенники от имени банка обманули жительницу Иркутской области на 180 тысяч
Бензовоз перевернулся на трассе в Иркутской области
3-летний мальчик погиб на пожаре в Бурятии
В Листвянке снесут незаконно построенное здание