В Иркутском районе водитель без прав сбил 5-летнего мальчика и скрылся
5-летний мальчик из поселка Бургаз Иркутского района, попал под колеса автомобиля в тот момент, когда гулял один рядом с проезжей частью. Водитель, сбив ребенка, даже не оказав ему первой помощи и не вызвав врачей, скрылся с места ДТП. Пострадавшего мальчика с различными травмами вскоре доставили в больницу.
- Несмотря на то, что полицейские не знали даже модели автомобиля, инспекторы ГИБДД нашли нарушителя через несколько часов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Им оказался 29-летний неоднократно судимый житель Эхирит-Булагатского района. Выяснилось, что у него даже не было водительского удостоверения. Кроме того, он отказался от медицинского освидетельствования.
Произошел наезд на ребенка на днях и в Братске. Там 60-летний водитель сбил 4-летнего мальчика, который перебегал дорогу без сопровождения взрослых.
Немного грустной статистики. За последние три года в регионе в ДТП погибли уже 18 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU