В Иркутском районе водитель без прав сбил 5-летнего мальчика и скрылся

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:38:17+03:00

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5-летний мальчик из поселка Бургаз Иркутского района, попал под колеса автомобиля в тот момент, когда гулял один рядом с проезжей частью. Водитель, сбив ребенка, даже не оказав ему первой помощи и не вызвав врачей, скрылся с места ДТП. Пострадавшего мальчика с различными травмами вскоре доставили в больницу.

- Несмотря на то, что полицейские не знали даже модели автомобиля, инспекторы ГИБДД нашли нарушителя через несколько часов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Им оказался 29-летний неоднократно судимый житель Эхирит-Булагатского района. Выяснилось, что у него даже не было водительского удостоверения. Кроме того, он отказался от медицинского освидетельствования.

Произошел наезд на ребенка на днях и в Братске. Там 60-летний водитель сбил 4-летнего мальчика, который перебегал дорогу без сопровождения взрослых.

Немного грустной статистики. За последние три года в регионе в ДТП погибли уже 18 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU